«Ο Ντιέγκο ήταν τέρας», λέει ο μπαμπάς Μακ Άλιστερ. «Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος όλων των εποχών» απαντά ο γιος του. Η συζήτηση για τον GOAT είναι ανοιχτή στην οικογένεια Μακ Άλιστερ...

«Ήμουν τόσο νευρικός, τα χέρια μου έτρεμαν», είπε. «Είμαι πολύ ντροπαλός τύπος, οπότε, ναι, ήμουν πολύ νευρικός, αλλά μετά καταλαβαίνεις πόσο ταπεινός είναι. Εκείνη τη στιγμή έπαιζα στη Μπόκα Τζούνιορς και φτάσαμε από την Αργεντινή, νομίζω στην Ισπανία για ένα φιλικό. Φτάσαμε και είχε δείπνο, οπότε ναι, πήγα στο τραπέζι και είπα γεια, τα χέρια μου έτρεμαν, ίδρωνα, αλλά ήταν μια καταπληκτική στιγμή. Όπως είναι το είδωλό μου, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, οπότε ήταν φανταστικό να τον γνωρίσω και να παίξω μαζί του».

