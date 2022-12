Σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς του Χακίμ Ζίγιες που δωρίζει όλα τα πριμ του από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία Μαρόκου, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην χώρα του.

Περισσότερα από 325.000 ευρώ έχει δωρίσει ο Χακίμ Ζίγιες για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Μαρόκο κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και δεν είναι η πρώτη φορά που ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επιλέγει να μην λάβει δεκάρα από τα πριμ που δίνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Όπως αποκάλυψε συμπατριώτης του δημοσιογράφος ο 29χρονος άσος δεν έχει πάρει χρήματα από την Εθνική από το 2015 [όταν και κλήθηκε πρώτη φορά στην εθνική] και τα δωρίζει όλα στο προσωπικό της ομάδας και στις φτωχές οικογένειες στη γενέτειρά του.

