Η μόνη πίεση που έχει το Μαρόκο ενόψει των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αυτή που παράγουν ανελέητα οι παίκτες της μεσοεπιθετικής του γραμμής, καταλαμβάνοντας τις πρώτες τέσσερεις θέσεις στη λίστα με τα περισσότερα πρέσινγκ!

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία, έφτασε στους «4» του Μουντιάλ και κάνει όλη την Αφρική περήφανη, διαθέτοντας μερικά περιζήτητα «όπλα» στη φαρέτρα του.

Το οικογενειακό κλίμα που είναι... κυριολεκτικό, χάρη στην παρουσία των γονέων και των συγγενών παικτών και προπονητή στην αποστολή, ένα από τα κορυφαία δίδυμα πλάγιων μπακ σε όλο το Μουντιάλ (Χακίμι-Μαζράουι), είναι δύο από τους σημαντικότερους πίσω από την τρομερή πορεία της χώρας της βορειοδυτικής Αφρικής. Το πλέον σημαντικότερο, όμως, που εξηγεί αγωνιστικά το πώς το Μαρόκο έφτασε σε ημιτελικό Μουντιάλ, είναι το πρέσινγκ.

Με μια ματιά στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες πιέσεις στην αντίπαλη άμυνα, διαπιστώνει κανείς του λόγου το αληθές: όχι ένας, ούτε δύο, αλλά τέσσερις παίκτες του Μαρόκου καταλαμβάνουν τις ισάριθμες πρώτες θέσεις, αποδεικνύοντας σε όλους το «κλειδί» για το τακτικό πλάνο του Γουαλίντ Ρεγκραγκί.

Συγκεκριμένα, η κορυφή ανήκει στον Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος είναι ο μόνος στο φετινό Μουντιάλ που έχει ξεπεράσει (κατά πολύ) το «φράγμα» των 300 πρέσινγκ (325).

Ακολουθεί ο έτερος χαφ, Σελίμ Αμαλάχ, ο οποίος μετράει και τα περισσότερα πρέσινγκ ανά 90 λεπτά από το Μαρόκο (σε αυτή τη λίστα οι δύο κορυφαίοι είναι παίκτες της Ιαπωνίας), ενώ το «καρέ» κλείνουν η αιχμή του δόρατος, ο Γιουσέφ Εν Νεσίρι και ο Χακίμ Ζίγιεχ!

Who has applied the most defensive pressures at the World Cup?



Total

🇲🇦 Ounahi

🇲🇦 Amallah

🇲🇦 En Nesyri



Per 90

🇯🇵 Maeda

🇯🇵 Doan

🇲🇦 Amallah



Highlights off-the-ball workrate of teams like Morocco, Japan and Croatia#FIFAWorldCup2022 #MAR #JPN #FRAMAR #HRV #ARGCRO pic.twitter.com/B3Ho78rMNK