Οι μέχρι πρότινος συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης Λούκα Μόντριτς και ο Κασεμίρο αντάλλαξαν φανέλες καθώς κατευθύνονταν στο τούνελ στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κροατία και Βραζιλία.

Πριν ακολουθήσουν το δράμα της παράτασης και των πέναλτι 4-2 (0-0 κ.α, 1-1 παρ.), στο πρώτο ημίχρονο μεταξύ της Κροατίας και της Βραζιλίας τα πράγματα ήταν ήρεμα. Όταν ο Μάικλ Όλιβερ έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, οι παλιοί συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης Λούκα Μόντριτς και Κασεμίρο βρήκαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν φανέλες.

Καθώς ο αρχηγός των Κροατών κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια όταν γύρισε για να χαιρετήσει τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Κασεμίρο εκείνος του ζήτησε τη φανέλα του και οι δυο τους συμφώνησαν να κάνουν την ανταλλαγή.

Δείτε το βίντεο:

Someone get Roy Keane on the BBC coverage quickly, Modric and Casemiro have swapped shirts at half time. pic.twitter.com/uWoJ0Nl1gk

Casemiro appears to be asking Modrić for his shirt as they head down the tunnel for half time pic.twitter.com/BIYhSaoo26