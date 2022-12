Ο Πάμπλο Γκιράλτ ξέσπασε στην πρόκριση της Αργεντινής και η περιγραφή του τα λέει όλα...

«Είμαι ένα μικρό παιδί, που ονειρευόμουν όλη μου τη ζωή να το κάνω αυτό, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την τύχη να σου μιλήσω» τόνιζε με δάκρυα στα μάτια ο Πάμπλο Γκιράλτ την ώρα που έπαιρνε συνέντευξη από τον Λιονέλ Μέσι. Δυο μήνες αργότερα, ο δημοσιογράφος του DIRECTV Sports σε μια μοναδική περιγραφή ξέσπασε για την τεράστια πρόκριση της Αργεντινής εις βάρος της Ολλανδίας.

“I’m a little kid, who dreamed my entire life of doing this, but I never thought I would be lucky enough to accompany you.”



This journalist couldn’t hold back his tears after getting the chance to interview Leo Messi



(via @giraltpablo)pic.twitter.com/PBGRF1mxJk