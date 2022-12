Από το 1966 που κρατάει στατιστικά η Opta ο Λιονέλ Μέσι έχει δώσει τις περισσότερες ασίστ σε νοκ άουτ παιχνίδι Μουντιάλ, καθώς έφτασε τις πέντε και ξεπέρασε τον Πελέ.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. O ηγέτης της Αργεντινής δημιούργησε το γκολ του Μολίνα για το 1-0 κόντρα στην Ολλανδία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ και έφτασε τις πέντε ασίστ σε νοκ άουτ παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο από το 1966, που κρατάει στατιστικά η Opta. Ο Pulga ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ, ο οποίος έχει τέσσερις.

