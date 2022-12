Οι... τρελαμένοι οπαδοί της Κροατίας βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την τεράστια πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ακόμα μια ημέρα γιορτής στην Κροατία. Η Χρβάτσκα συνεχίζει να κάνει περήφανους τους οπαδούς της, καθώς απέκλεισε την ισχυρή Βραζιλία στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Όπως είναι λογικό οι Κροάτες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους της πατρίδας τους και έστησαν... πάρτι.

SCENES



Croatia fans absolutely lost it after clinching a spot in the semifinals 🎉🇭🇷 pic.twitter.com/u0anRp6Of3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022