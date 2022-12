Ο γιος του Ιβάν Πέρισιτς μετά την μεγάλη πρόκριση της Κροατίας με τη Βραζιλία πήγε στον Νεϊμάρ την ώρα που έκλαιγε για να τον παρηγορήσει.

Το highlight του μεγάλου προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ανάμεσα στην Κροατία και τη Βραζιλία έγινε μετά τη λήξη του ματς. Την ώρα που ο συντετριμμένος Νεϊμάρ έκλαιγε μετά τον αποκλεισμό ο γιος του Ιβάν Πέρισιτς, Λεό, προσέγγισε τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ για να τον παρηγορήσει και ο Νέι τον αγκάλιασε για να τον ευχαριστήσει.

BEAUTIFUL SLICE OF HUMANITY 🇧🇷 After having a truly iconic goal diluted by a heartbreaking World Cup loss to Croatia, Neymar is incredibly gracious when approached by Ivan Perisic’s son, who offers consolation. 🇭🇷 pic.twitter.com/Kjkvn4QCS6