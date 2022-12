Την άποψή του πως η Ολλανδία θα επικρατήσει με ευκολία 3-0 στον προημιτελικό απέναντι στην Αργεντινή εξέφρασε ο άλλοτε διεθνής των Οράνιε, Φαν Ντερ Φάαρτ, που τόνισε πως οι συμπαίκτες του Μέσι δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν.

Ολλανδία και Αργεντινή είναι έτοιμες την Παρασκευή (9/12 - 21:00) να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη μάχη των προημιτελικών του Μουντιάλ. Κι αν όλοι προβλέπουν μια σκληρή μάχη, ο Ράφαελ Φαν Ντερ Φάαρτ διαφωνεί. Ο άλλοτε διεθνής των Οράνιε υποστήριξε σε δηλώσεις του πως οι συμπατριώτες του θα ξεπεράσουν με ευκολία το εμπόδιο της Αλμπισελέστε και ανέφερε πως οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέσι δεν έχουν καμία σχέση με τον 35χρονο.

«Θα είναι εύκολο, η Ολλανδία θα κερδίσει με 3-0 την Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέσι σε ένα ακόμη τουρνουά δείχνει πόσο σπουδαίος είναι, όμως δεν έχει τις αντίστοιχες βοήθειες, δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του», δήλωσε αρχικά.

Van der Vaart: "I played against Messi. You couldn't catch him. You wanted to kick him but he was already gone. Now he is slower and he walks even more, but he can still give that crucial pass. Ronaldo relies on his body and goals but Messi is much more than just goals." pic.twitter.com/2NY8UGHyHJ