Η Αργεντινή θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ολλανδία μπροστά σε 50.000 οπαδούς της στις κερκίδες του «Lusail Stadium», την ώρα που οι φίλοι των Οράνιε δεν θα ξεπερνούν τους 1.500.

Τρέλα, παράνοια, ανυπομονησία στα ύψη από τους Αργεντινούς φιλάθλους για την επόμενη «μάχη» του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του!

Η Αλμπισελέστε προετοιμάζεται για τον προημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ολλανδία (9/12, 21:00) και η ατμόσφαιρα που θα βρει στο «Lusail Stadium» θα είναι πιο «καυτή» από ποτέ, αφού περισσότερο από το μισό της εξέδρας θα φέρει τα χρώματά της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «Telegraaf», από τις 90.000 θεατών που αναμένονται στο γήπεδο της Ντόχα, οι 50.000 θα είναι υποστηρικτές της Αργεντινής! Δείγμα της «δίψας» και της αφοσίωσης που χαρακτηρίζει το κοινό των πρωταθλητών Νότιας Αμερικής.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι των Οράνιε θα είναι μόλις 1.400, με την ολλανδική ομοσπονδία, μάλιστα, να εξασφαλίζει τα 400 εισιτήρια ως μπόνους λόγω της αυξημένης ζήτησης.

50,000 Argentina fans are expected to be present at the Argentina-Netherlands game. pic.twitter.com/ouyutVmagK

The Dutch Football Association (KNVB) have announced that 400 extra Dutch fans will attend the game tomorrow, making it 1.400 in total. 50.000 Argentines are expected. The stadium will host 90.000 people. [@telegraaf] pic.twitter.com/cQ9wYeaXDO