Ο Λιονέλ Μέσι είχε τα... θεματάκια του με την κάμερα και την οριζόντια προβολή, αλλά το stream του Σέρχιο Αγουέρο εξελίχθηκε σε ένα υπέροχο reunion με τους φίλους του στην εθνική Αργεντινής, οι οποίοι και τον προσκάλεσαν στην αποστολή τους στο Κατάρ.

Οι δεσμοί στην εθνική Αργεντινής μεταξύ των παικτών είναι κάτι παραπάνω από ισχυροί κι αυτό βγαίνει προς τα έξω, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ελπίδα, πέραν της ποιότητας του Λιονέλ Μέσι, για διάκριση στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι όχι μόνο μεταξύ των ενεργών παικτών, αλλά κι εκείνων που αποχώρησαν πρόσφατα από την Αλμπισελέστε και δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στο Κατάρ. Όπως ο Σέρχιο Αγουέρο.

Ο παλαίμαχος, πλέον, στράικερ είχε την καλύτερη παρέα στο live stream που πραγματοποιεί στην πλατφόρμα Twitch, καλώντας τον κολλητό του, Λέο και τους συμπαίκτες του που βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για μια γρήγορη επικοινωνία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ολλανδία για τα προημιτελικά.

Το video call άρχισε με... τεχνικά προβλήματα, αφού ο Λέο δεν μπορούσε να αλλάξει την προβολή από κάθετη σε οριζόντια, γεγονός που προκάλεσε την «απελπισία» του Αγουέρο και τα γέλια των Ντε Πολ, Πάπου Γκόμες και Ντιμπάλα που έκαναν guest εμφάνιση.

The kid wants to teach them how to change the camera and they are all laughing 😭 pic.twitter.com/9GO18KUt9R

Ο Μέσι στη συνέχεια πήρε τον λόγο και «πίκαρε» τον Αγουέρο για τα σχόλια που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες με αφορμή το «όχι» της ομοσπονδίας στο να ακολουθήσει την αποστολή στο Κατάρ.

«Πότε θα ρθεις; Τώρα έχεις τους κωδικούς, μπορείς να έρθεις ώστε να μην πετάς βόμβες μετά στις δηλώσεις σου».

Ο Σέρχιο Αγουέρο ήταν το «δωμάτιο» του Μέσι όλα τα χρόνια της κοινής πορείας τους στην Αλμπισελέστε και μετά την απόσυρσή του πρώτου, ο Μέσι έμεινε μόνος, αν και όπως φάνηκε στο stream, οι επισκέψεις δίνουν και παίρνουν.

Στο τέλος, ο Μέσι έστειλε μήνυμα αγάπης στον «Κουν»: «Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε αγαπάμε. Δεν είσαι μαζί μας, αλλά σε θυμόμαστε κάθε μέρα, εσένα και τον Τζίο (Λο Σέλσο). Θέλω να χαιρετίσω όλους τους ανθρώπους που μας είδαν». Κι από τη μεριά του, ο Αγουέρο απάντησε:

«Καλή τύχη την Παρασκευή παιδιά, ό,τι κι αν γίνει είστε φαινόμενα, σας αγαπάω»

Papu said that he wanted to have a cut like Beckham and he looks like almost full bald right now 😂😂 pic.twitter.com/edXTwHzPEK