Οι ακραίοι οπισθοφύλακες της Αγγλίας, Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ και Κάιλ Γουόκερ με δηλώσεις τους αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέσι, κάνοντας λόγο για τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.

Συνέντευξη στο TalkSport παραχώρησαν οι ακραίοι οπισθοφύλακες της Αγγλίας, Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ και Κάιλ Γουόκερ. Οι δυο μπακ της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ μίλησαν με αφορμή το ερχόμενο ματς με την Ολλανδία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν και στον Λιονέλι Μέσι. Τα Τρία Λιοντάρια μπορούν να αναμετρηθούν με την Αλμπισελέστε μόνο αν οι δυο χώρες φτάσουν στον τελικό του τουρνουά.

Κάιλ Γουόκερ: «Είναι μαγικό να τον βλέπεις να παίζει. Ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει είναι εκπληκτικός. Πιστεύω ότι δεν θα ξαναδώ παίκτη σαν αυτόν. Για να είμαι ειλικρινής, απολαμβάνεις να παρακολουθείς κάθε λεπτό που παίζει».

Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ: «Για τον Μέσι; Τι να πω για τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών… Είναι χαρά να παρακολουθώ τα παιχνίδια του. Το βλέπω όποτε μπορώ. Δεν υπάρχει τρόπος να τον σταματήσεις»

