Ο κατάλογος θανάτων στο Κατάρ συνεχίζει να μεγαλώνει, μιας και το «Athletic» αποκαλύπτει πως ακόμα ένας μετανάστης εργάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων του Μουντιάλ.

Νέα προσθήκη στην αιματοβαμμένη λίστα του Κατάρ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», ακόμα ένας μετανάστης εργάτης έχασε τη ζωή του στα έργα του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν έκανε κάποια επιδιόρθωση στα φώτα του πάρκινγκ του ξενοδοχείου που είχε καταλύσει η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αποκάλυψαν αυτόπτες μάρτυρες στο αμερικανικό Μέσο, ο άτυχος άνδρας πρόκειται για έναν Φιλιππινέζο που έχασε την ισορροπία του και χτύπησε θανάσιμα το κεφάλι του στο τσιμέντο κατά την πτώση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Αμέσως οι υπόλοιποι εργάτες κάλεσαν για βοήθεια, με ένα ελικόπτερο να καταφθάνει για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Το τελευταίο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη... πλούσιο ιστορικό του Κατάρ, το οποίο σύμφωνα με έρευνα του Guardian ευθύνεται για τον θάνατο περίπου 6.500 ανθρώπων που μετανάστευσαν στη χώρα για να βοηθήσουν στα κατασκευαστικά και οργανωτικά έργα του Μουντιάλ.

A migrant worker has died during the World Cup while performing repairs at the hotel used as Saudi Arabia's FIFA training base.



The worker fell when asked to fix the lights in a car park. The government is investigating.



Report by @AdamCrafton_