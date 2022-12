Ραγδαία επιδείνωση του καιρού στο Κατάρ με τυφώνα και χαλαζόπτωηση την πρώτη ημέρα χωρίς ματς για το Παγκόσιο Κύπελλο.

Μετά από 17 ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ σήμερα (7/12) υπάρχει... κενό, καθώς το τουρνουά θα συνεχιστεί με τα πρώτα ματς των προημιτελικών του τουρνουά την Παρασκευή (9/12).

Για πρώτη φορά από όταν άρχισε το Μουντιάλ η ζέστη υποχώρησε και μάλιστα στη χώρα του κόλπου υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πόλη Ρας Λάφαν, 50 μίλια βόρεια της Ντόχα, «χτυπήθηκε» από τυφώνα και χαλαζόπτωση, με τα βίντεο να κάνουν τον γύρω του διαδικτύου.

QATAR: 2 tornados at the same time #qatar #tornado pic.twitter.com/DZ2WAkiskr