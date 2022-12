Ο Πάουλο Μπέντο επιβεβαίωσε ότι θα αφήσει τη θέση του ως προπονητής της Νότιας Κορέας μετά την ήττα με 4-1 από τη Βραζιλία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Βραζιλία ήταν επιβλητική κι εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Νότια Κορέα, όταν και προηγήθηκε με 4-0, παίρνοντας τελικώς τη νίκη με 4-1 και έκλεισε ραντεβού στα προημιτελικά με την Κροατία (Παρασκευή 09/12, 17:00). Οι Νοτιοκορεάτες δεν είχαν πολλά περιθώρια αντίδρασης κόντρα στης «σελεσάο» που προηγούνταν με 2-0 ήδη από τα πρώτα 13 λεπτά του ματς, ωστόσο η παρουσία τους στη διοργάνωση έχει θετικό πρόσημο, αφού αγωνίστηκαν στη φάση των «16» για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής τους Πάουλο Μπέντο ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του, κάτι που είχε προαποφασίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Μόλις ανακοίνωσα στους παίκτες και στον πρόεδρο της ομοσπονδίας ότι είναι μία απόφαση που έχω λάβει από τον Σεπτέμβριο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για ό,τι έχουν κάνει. Από εδώ και στο εξής πρέπει να σκεφτώ το μέλλον. Θα ξεκουραστώ και θα δω τι θα συμβεί αφότου ξεκουραστώ».

Ο Πορτογάλος κόουτς -γνωστός μας από το πέρασμά του απ' τον Ολυμπιακό- αποχωρεί μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της ομάδας (από τον Αύγουστο του 2018) και στα συνολικά 60 παιχνίδια του είχε απολογισμό 38 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Paulo Bento leaves South Korea, it’s over after taking them to the round of 16 the World Cup for the first time in 12 years. 🚨🇰🇷 #Qatar2022



Great job by Bento, now ready for new chapter. pic.twitter.com/ghFdwdR5QN