Ο Φερνάντο Σάντος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ελβετία ξεκαθάρισε πως δεν του άρεσε η συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την αλλαγή του στο ματς με τη Νότια Κορέα και άφησε ανοιχτό να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε άλλον ποδοσφαιριστή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για ακόμα μια φορά βρίσκεται στο επίκεντρο για την συμπεροφορά του. Ο CR7 αντέδρασε κατά την αλλαγή του στο ματς της Πορτογαλίας με τη Νότια Κορέα και σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρεται να έβρισε στον πάγκο.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Πορτογάλων, Φερνάντο Σάντος, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ελβετία (6/12, 21:00) ξεκαθάρισε πως δεν του άρεσε η συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του αλλά οι δυο τους έλυσαν το θέμα στο αποδυτήρα, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη του δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο επόμενο ματς.

