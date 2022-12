Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ελβετία τόνισε πως δεν γνωρίζει την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο για το μέλλον του και πως ο αρχηγός της ομάδας του είναι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μarca υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Αλ Νασρ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο για συμβόλαιο 2,5 χρόνων με ισχύ από τον ερχόμενο Γενάρη. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ελβετία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ο Φερνάντο Σάντος ρωτήθηκε για το μέλλον του αρχηγού της ομάδας του και τόνισε πως δεν γνωρίζει κάτι και πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη στο Μουντιάλ.

«Δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Δεν γνώριζα τίποτα γι' αυτό μέχρι πριν από λίγα λεπτά που έφτασα εδώ. Αλλά αυτή είναι η απόφασή του. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός.

