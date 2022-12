Πριν το κρίσιμο παιχνίδι με την Αργεντινή για τη φάση των «16», το πάθος κι ο ενθουσιασμός σε όλη την Αυστραλία ήταν διάχυτα, με 20.000 φιλάθλους να συγκεντρώνονται στις 6 το πρωί στο «AAMI Park» για να παρακολουθήσουν το ματς σε μικρές οθόνες τηλεόρασης!

Οι «Socceroos» ένωσαν πραγματικά το έθνος με τις προσπάθειές τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Όλοι περίμεναν με πάθος κι ανυπομονησία κάθε παιχνίδι των ομίλων και συγκεντρώνονταν συνήθως στην πλατεία Federation στη Μελβούρνη. Πριν από το ματς με την Αργεντινή όμως το ενδιαφέρον ήταν ακόμα μεγαλύτερο και ο πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε να ανοίξει το πάρκο AAMI όπου μεταδόθηκε το κρίσιμο ματς ελεύθερα στους Αυστραλούς. Στις 6 το πρωί περισσότεροι από 20.000 οπαδοί μαζεύτηκαν για να δουν το παιχνίδι και μάλιστα σε οθόνες τηλεόρασης!

Someone made it onto the field and two security guards have earned their money this morning. pic.twitter.com/DSuueFtJA4