Το κοριτσάκι δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με το είδωλό της, τον Λιονέλ Μέσι, και οι φωτογραφίες από την προσέγγισή της κάνουν τον γύρο του κόσμου!

Αυτό που δημιουργεί το ποδόσφαιρο και οι ήρωές του, όπως ο Λιονέλ Μέσι σε κάθε λάτρη του αθλήματος στον κόσμο πολλαπλασιάζεται όταν μιλάμε για παιδιά. Και τι να πει κανείς για όσους είχαν την τύχη να δουν τον Αργεντινό θρύλο από κοντά!

Ένα μικρό κορίτσι που συνόδευε την Εθνική Αργεντινής στιγμές πριν οι παίκτες του Σκαλόνι βγουν στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι κόντρα στην Αυστραλία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου (2-1), ένιωθε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει απλή θεατής και έπρεπε να προσπαθήσει να αλληλεπιδράσει με το είδωλό της.Εκείνη η στιγμή λοιπόν απεικονίστηκε από τον φακό σε μια τρυφερή σειρά φωτογραφιών που κάνει τον γύρο του κόσμου!

Στο πρώτο, μπορείτε να δείτε πώς το κορίτσι απλώνει το χέρι της για να αγγίξει τον Μέσι και να τραβήξει την προσοχή του. Η δράση εκπλήσσει τον Μέσι και τραβάει την προσοχή του Μαρτίνεθ. Το κοριτσάκι απαντά με ένα χαμόγελο και σηκώνει τους αντίχειρές της για να του πει ότι όλα θα πάνε καλά. Αποστολή εξετελέσθει! Ο Μέσι αντιδρά με ένα χαιρετισμό στο κορίτσι.

Δείτε τα κλικς:

