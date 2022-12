Ο Μάνουελ Νόιερ μίλησε στο «Sport1» μετά το τέλος του αγώνα με την Κόστα Ρίκα και τον οδυνηρό αποκλεισμό της Γερμανίας και τόνισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική ομάδα.

Το μεγάλο «στραπάτσο» που έπαθαν το βράδυ της Πέμπτης (01/12) οι Γερμανοί και ο αποκλεισμός που γνώρισαν από τους ομίλους κιόλας του Μουντιάλ, παρά τη νίκη με την Κόστα Ρίκα την τελευταία αγωνιστική, φαίνεται πως δεν αποθάρρυναν τον αρχηγό της εθνικής Γερμανίας.

Ο 36χρονος κίπερ ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα πως συνεχίζει να θέτει τον εαυτό του στην διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας, αν εκείνος θελήσει να τον καλέσει.

«Αν με καλέσουν ξανά, τότε θα έρθω» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Μάλιστα, στο χθεσινό παιχνίδι ο Μάνουελ Νόιερ έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Μουντιάλ, αφού έφτασε τις 19 ξεπερνώντας τους Κλαούντιο Ταφαρέλ της Βραζιλίας και Σεπ Μάιερ της Γερμανίας.

