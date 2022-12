Μετά τον σκληρό αποκλεισμό της Γερμανίας από τη συνέχεια το Μουντιάλ, ο Τόμας Μίλερ ανακοίνωσε πως το ματς απέναντι στην Κόστα Ρίκα μπορεί να υπήρξε το τελευταίο της καριέρας του με την εθνική.

Η Γερμανία γνώρισε αποκλεισμό «σοκ» από τη συνέχεια του Μουντιάλ, παρ'ότι νίκησε με 4-2 την Κόστα Ρίκα. Τον δικό τους θόρυβο πάντως, προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Τόμας Μίλερ μετά το παιχνίδι, με τον μεσοεπιθετικό των Πάντσερ να ανακοινώνει πως ίσως αποσύρεται από την εθνική.

«Αν αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, υπήρξε τρομερή ευχαρίστηση. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές μαζί. Προσπαθούσα να αφήνω την καρδιά μου στο γήπεδο σε κάθε ματς. Το έκανα με όλη μου την αγάπη», είπε χαρακτηριστικά ο 33χρονος.

Thomas Müller: "If this was my last game, it was a huge pleasure. We experienced incredible moments together. In every game, I tried to leave my heart on the pitch. I've done it with love" [@DasErste] pic.twitter.com/Rfa8XEUq0E