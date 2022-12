Το όνομα του Χάρυ Μαγκουάιρ έφτασε να ακουστεί μέχρι και στο Κοινοβούλιο της Γκάνας, όταν βουλευτής τον χλεύασε και τον χρησιμοποίησε ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Ο Χάρυ Μαγκουάιρ μπορεί να πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις στο κέντρο της άμυνας της Αγγλίας στο Μουντιάλ, η κακή φήμη γύρω από το όνομά του όμως, κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι το... κοινοβούλιο της Γκάνας.

Εκεί,ο Ισαάκ Αντόνγκο του κόμματος της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον παρομοίωσε με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό.

«Χάρηκα που η Γκάνα κέρδισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχει όμως ένας παίκτης στην Αγγλία, ο Μαγκουάιρ που παίζει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παίζει στην άμυνα. Έκανε τάκλιν συνέχεια και έβαζε το σώμα του σαν να είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Και τότε πήγε η Γιουνάιτεντ και τον αγόρασε. Κι εκείνος έγινε η μεγαλύτερη απειλή στην άμυνά της, δίνοντας ασίστ στους αντιπάλους και βάζοντας ο ίδιος τα γκολ όταν εκείνοι δεν μπορούσαν», είπε αρχικά.

«Σε αυτή τη χώρα έχουμε τον Μαγκουάιρ της Οικονομίας. Γιατί δώσαμε σε αυτόν τον Μαγκουάιρ της Οικονομίας την ευκαιρία να είναι στο κέντρο της άμυνάς μας και να βάζει αυτογκόλ;», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Harry Maguire being discussed at the parliament in Ghana 😂😭😂 pic.twitter.com/VSWrFYET2e