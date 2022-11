Την ώρα που η Αυστραλία τσέκαρε το εισιτήριο της για τους «16» του Μουντιάλ η ώρα στην χώρα τους ήταν 4 τα ξημερώματα αλλά αυτό δεν σταμάτησε τους οπαδούς της να κάνουν τη νύχτα... μέρα.

Η Αυστραλία νίκησε με 1-0 τη Δανία και πέρασε στους «16» του Πακγοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ως δεύτερη, καθώς υστερεί στην ισοβαθμία με τους Γάλλους. Την ώρα που ολοκληρώθηκε το ματς και «σφραγίστηκε» η μεγάλη πρόκριση η ώρα στην Αυστραλία ήταν 4 τα ξημερώματα, όμως οι οπαδοί των Καγκουρό έστησαν ξέφρενο πάρτι και έκαναν τη νύχτα... μέρα με τα καπνογόνα τους.

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

It may well be 4am in Australia but they have qualified for the World Cup 2022 last 16. What an achievement and what great scenes 🎊🎉 pic.twitter.com/qrfjfePRzI November 30, 2022