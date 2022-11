Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN της Ολλανδίας ο επιθετικός της Γιουβέντους, Ντούσαν Βλάχοβιτς, είναι εκτός των βασικών επιλογών της Σερβίας, καθώς έχει σχέση με τη γυναίκα του συμπαίκτη του Πρέντραγκ Ραϊκοβιτς.

O σταρ της Γιουβέντους Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι εκτός βασικής ενδεκάδας της Σερβίας και ο «καυτός» Αλεξάνταρ Μίτροβιτς έχει πάρει στο... σπίτι του τη φανέλα του βασικού. Σύμφωνα με το ολλανδικό ESPN οι λόγοι του «παραγκωνισμού» του επιθετικού των Μπιανκονέρι δεν είναι αγωνιστικοί αλλά... εσωτερικό ζήτημα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο λόγος είναι η σχέση του Βλάχοβιτς με τη γυναίκα του συμπαίκτη του Πρέντραγκ Ραΐκοβιτς. Πρόκειται για τον βασικό τερματοφύλακα της Μαγιόρκα και δεύτερο κίπερ της Σερβίας πίσω από τον Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς.

Dutch ESPN is claiming that Vlahović had an affair with the wife of Serbia's reserve goalkeeper.



Multiple Serbian sources confirmed the rumour going around according to ESPN, and that's "the real reason" why Vlahovic hasn't been playing much for Serbia. @vandaaginside