Ο Ραμίν Ρεζαεϊάν ήταν απαρηγόρητος μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στις ΗΠΑ για τον αποκλεισμό του Ιράν από τους «16» και ο Άντονι Ρόμπινσον έσπευσε να τον αγκαλιάσει, προσφέροντας ένα πολύ δυνατό στιγμιότυπο.

Στα «χαρτιά», ήταν το πιο πολιτικά φορτισμένο παιχνίδι του φετινού Μουντιάλ. Ιράν και ΗΠΑ, δύο χώρες με επεισοδιακό παρελθόν, αντιμέτωπες για την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα στο χορτάρι, όμως, οι παίκτες των δύο χωρών δεν είχαν τίποτα περισσότερο να χωρίσουν από 90 λεπτά αγνής ποδοσφαιρικής «μονομαχίας». Και στο φινάλε, οι νικητές δεν δίστασαν να στηρίξουν τους ηττημένους που γεύτηκαν το πικρό ποτήρι του αποκλεισμού.

Το κλίμα ομοψυχίας μεταξύ των δύο ομάδων που επικρατούσε πριν από το ματς, καθώς η Team USA είχε εκφράσει συμβολικά την αλληλεγγύη της στον λαό του Ιράν αφαιρώντας από τη σημαία το έμβλημα του θεοκρατικού καθεστώτος, φάνηκε και με το τέλος της αναμέτρησης, με πρωταγωνιστές τους Άντονι Ρόμπινσον και Ραμίν Ρεζαεϊάν.

Σε μια άκρως εγκάρδια σκηνή, ο πλάγιος μπακ των ΗΠΑ έσπευσε να αγκαλιάσει και να παρηγορήσει τον Ιρανό διεθνή, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς μετά την ήττα της ομάδας του.

