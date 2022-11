Μέσω της ειδικής τεχνολογίας ανίχνευσης επαφής που διαθέτει η μπάλα του Μουντιάλ, η FIFA πίστωσε οριστικά στον Μπρούνο Φερνάντες το 1-0 κόντρα στην Ουρουγουάη, δηλώνοντας πως δεν σημειώθηκε επαφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η τεχνική επιτροπή της FIFA εξέτασε όπως αναμενόταν με τα απαραίτητα εργαλεία το «επίμαχο» γκολ της Πορτογαλίας, με το οποίο η τελευταία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ουρουγουάη. Και το πόρισμα ήταν σαφές: το γκολ ανήκει 100% στον Μπρούνο Φερνάντες.

Κόντρα στην άποψη του Κριστιάνο Ρονάλντο που ήταν σίγουρος ότι ήταν ο σκόρερ και φέρεται να έστειλε και σχετικό μήνυμα στον Πιρς Μόργκαν, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία πήρε τη βοήθεια της Adidas, η οποία εισήγαγε στη φετινή μπάλα του Μουντιάλ ειδική τεχνολογία για την ανίχνευση επαφής!

Συγκεκριμένα, κάθε μπάλα έχει μέσα της αισθητήρα 500Hz IMU που καταγράφει τις επαφές που σημειώνονται στη διάρκεια του αγώνα, από τους παίκτες, στο χορτάρι ή στα δοκάρια. Στη φάση του γκολ, λοιπόν, αποδείχθηκε πως δεν υπήρξε επαφή στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Κριστιάνο, πράγμα που αποδεικνύει ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα απευθείας από τη σέντρα του Φερνάντες. Και η υπόθεση... έκλεισε.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT