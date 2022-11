Η FIFA απέδωσε το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας στον Μπρούνο Φερνάντες, όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει διαφορετική άποψη και όπως αποκάλυψε ο Αλέξι Λάλας που ήταν μαζί με τον Πιρς Μόργκαν, του το γνωστοποίησε με γραπτό μήνυμα από τα αποδυτήρια!

Τελικά, έκανε επαφή ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή δεν έκανε; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε μεγάλο μέρος των φιλάθλων και των media το βράδυ της Δευτέρας (28/11), στη φάση του 1-0 της Πορτογαλίας κόντρα στην Ουρουγουάη. Ο CR7 πανηγύρισε το γκολ σαν να ήταν δικό του, έκανε όλους να πιστέψουν πως ήταν ο σκόρερ με τον τρόπο που έβαλε το κεφάλι του στην πορεία της μπάλας, αλλά λίγο αργότερα το replay και... αρκετά αργότερα η FIFA, ανέδειξαν ως σκόρερ τον Μπρούνο Φερνάντες.

Πόρισμα που δεν φάνηκε να συμμερίζεται ιδιαίτερα ο 37χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος αμέσως μετά τον αγώνα έσπευσε να στείλει μήνυμα στον «κολλητό» του, Πιρς Μόργκαν, λέγοντάς του πως το γκολ ανήκει σε εκείνον!

Αυτό αποκάλυψε τουλάχιστον ο παλαίμαχος Αμερικανός, Αλέξι Λάλας στη ζωντανή εκπομπή του «Fox Sports», δηλώνοντας πως ο ίδιος ο Βρετανός δημοσιογράφος, στον οποίο ο CR7 έδωσε την επίμαχη συνέντευξη που τον οδήγησε εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε μαζί του τη συνομιλία που είχε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Ο Πιρς Μόργκαν μού είπε ότι του έστειλε μήνυμα ο Κριστιάνο από τα αποδυτήρια αμέσως μετά το παιχνίδι, πιστεύει ότι η μπάλα ακούμπησε στο κεφάλι του και το γκολ είναι δικό του».

The “I’m going to tell Piers Morgan” memes are actually true 💀💀 pic.twitter.com/uTu6thwtaE