Ο Κιλιάν Μπαπέ μετράει περισσότερες επαφές στην αντίπαλο περιοχή απ' ότι εννέα ομάδες στην διοργάνωση συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ κάνει συγκλονιστικό τουρνουά έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ σε δύο αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής με την Γαλλία στο τουρνουά. Όμως τα εντυπωσιακά πεπραγμένα του δεν αποτυπώνονται μόνο μ' αυτά τα κοινά στατιστικά.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μεταξύ άλλων έχει 28 επαφές, από τις 141 που έχει μετράει σύνολο, στην αντίπαλη περιοχή και αν κάποιος θέλει να έχει ένα συγκρίσιμο μέγεθος για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το νούμερο η Opta μας έδωσε την λύση.

Οι 28 αυτές επαφές του Γάλλου επιθετικού είναι περισσότερες απ' όσες έχουν μαζί εννέα χώρες στην διοργάνωση, δηλαδή το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Μεξικό, η Γκάνα, η Ελβετία, η Αυστραλία, το Μαρόκο, το Κατάρ και η Κόστα Ρίκα.

