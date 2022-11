Ο Σον έκλαιγε μετά την ήττα της Νότιας Κορέας από την Γκάνα με 3-2, όμως άτομο από την προπονητική ομάδα των Αφρικανών θέλησε να... αποθανατίσει τη στιγμή, τραβώντας σέλφι με τον 30χρονο επιθετικό.

Ο Χέουνγκ-Μιν Σον, απογοητευμένος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά μετά την ήττα της Νότιας Κορέας από την Γκάνα με 3-2. Ένα μέλος από το προπονητικό team της Αφρικανικής ομάδας πάντως, άφησε την ενσυναίσθησή του να πάει... περίπατο και αποφάσισε να τραβήξει μια σέλφι με τον σταρ της Τότεναμ, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του.

A Ghanaian coach took a selfie with Son while he was crying 😭pic.twitter.com/Ye3xdCF5KY