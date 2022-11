Την απάντηση του για την ξαφνική απουσία του Μπόνο από την ενδεκάδα του Μαρόκου απέναντι στο Βέλγιο έδωσε ο προπονητής της ομάδας, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, που εγκωμίασε την ειλικρίνεια του παίκτη του

Ο Μπόνο άφησε απορημένο όλον τον πλανήτη, αφού κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε με δική του πρωτοβουλία από την αρχική ενδεκάδα του Μαρόκου απέναντι στο Βέλγιο, με τον Μουνίρ να παίρνει τη θέση του.

Μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 2-0 ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ρωτήθηκε και για το περίεργο περιστατικό και διαλεύκανε το πεδίο, πλέκοντας το εγκώμιο της ειλικρίνειας του ποδοσφαιριστή του.

🏆 #FIFAWorldCup

🇲🇦🗨️ Walid Regragui : "Si on est entre dans mon équipe il faut être à 100% !"

🗨️ "On sait où on va. On sait qu'à tout moment on peut faire quelque chose de grand"#BELMAR #beINFWC2022 pic.twitter.com/vUu2H469gn