Ο Πάμπλο Αϊμάρ είχε μια έκρηξη συναισθημάτων όταν ο Μέσι έκανε το 1-0 για την Αργεντινή κόντρα στο Μεξικό, με τον παλαίμαχο επιτελικό χαφ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και να ξεσπά σε κλάμματα.

Η Αργεντινή ανήκει αναμφισβήτητα στις χώρες που ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο και την εθνική της ομάδα, και ιδιαίτερα σε περίοδο Μουντιάλ τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Πόσο μάλλον στην διοργάνωση που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Λιονέλ Μέσι να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο που τόσο του λείπει με την φανέλα της Αλμπισελέστε.

Όλα τα όνειρα των Αργεντίνων όμως θα πήγαιναν στράφι αν οι ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι δεν κατάφερναν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο Μεξικό, και ομολογουμένως ο Μέσι και η παρέα του δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στο αξιόμαχο σύνολο του Τάτα Μαρτίνο.

Έτσι, όταν ο Λιονέλ Μέσι έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» με υπέροχο κοντρόλ και σουτ εκτός περιοχής στο 64ο λεπτό ο Πάμπλο Αϊμάρ -συμμετέχει στο τεχνικό τιμ της ομάδας- ξέσπασε σε κλάμματα χαράς, προφανώς αντιλαμβανόμενος ότι τα σύννεφα σχετικά με το μέλλον της Αργεντινής στην διοργάνωση τουλάχιστον για την ώρα, απομακρύνθηκαν.

Blimey - Pablo Aimar really suffering on the bench pic.twitter.com/aMaXiz6Rji