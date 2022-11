Αίσθηση προκάλεσε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τα αποδυτήρια της Σερβίας και απεικονίζει το Κόσοβο σαν επαρχία της χώρας, με την FIFA να ξεκινά διαδικασίες έρευνας ενάντια στην σερβική ομοσπονδία.

Μια φωτογραφία που ήρθε στην δημοσιότητα από τα αποδυτήρια των Σέρβων στο ματς με την Βραζιλία βάζει σε μπελάδες την ομοσπονδία της χώρας, αφού απεικονίζει μια σημαία ενός αλυτρωτικού χάρτη της Σερβίας.

Συγκεκριμένα, ο χάρτης που αναρτήθηκε εμφανίζει την επαρχία του Κοσόβου ως κομμάτι της σερβικής επικράτειας και συνοδεύεται με το μήνυμα «δεν παραδινόμαστε» γραμμένο στα σέρβικα. Η φωτογραφία κυκλοφόρησε στα σόσιαλ μίντια αλλά έλαβε το μεγαλύτερο κομμάτι της δημοσιότητάς της όταν δημοσιεύτηκε από τον Χαϊρούλα Τσέκου, τον Υπουργό Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Κοσόβου.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS 🇽🇰 is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG