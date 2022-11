Κάτι παραπάνω από γενναιόδωρος ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος θα αγοράσει μια Rolls Royce σε κάθε παίκτη της εθνικής ομάδας ως ανταμοιβή για τη νίκη επί της Αργεντινής.

Ολόκληρη η Σαουδική Αραβία ζει υπό την επήρεια της επικής νίκης απέναντι στην Αργεντινή με 2-1. Μετά την αργία που ανακήρυξε ο βασιλιάς της χώρας έγινε γνωστή και η ανταμοιβή των... εθνικών ηρώων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Malay Mail, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σκοπεύει να αγοράσει από μια... ταπεινή Rolls Royce Phantom σε κάθε παίκτη της εθνικής ομάδας, εκφράζοντας έτσι τα δικά του «μπράβο» και «ευχαριστώ».

