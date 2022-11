Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγήκε Man of the Match στην αναμέτρηση με τη Γκάνα, έφτασε τα επτά βραβεία στο τουρνουά και έκανε ρεκόρ, καθώς προσπέρασε τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να... διαλύει όποιο ρεκόρ βρίσκεται στον διάβα. Ο Πορτογάλος σταρ έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε Μουντιάλ και Euro σε τρεις δεκαετίες και είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα.

Μετά τη νίκη επί της Γκάνας ο CR7 αναδείχθηκε Man of the Match και σημείωσε ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα βραβεία MVP στη διοργάνωση, έχοντας επτά και άφησε πίσω του τους Λιονέλ Μέσι και Άριεν Ρόμπεν, οι οποίοι έχουν από έξι.

Most official Man of the Match awards in World Cup history:



◉ 7 - Cristiano Ronaldo

◎ 6 - Lionel Messi

◎ 6 - Arjen Robben



CR7. 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/NhjqKR90L2