Καχύποπτοι χρήστες των social media ανακάλυψαν μία απίθανη θεωρία συνομωσίας για να δικαιολογήσουν την ήττα της Αργεντινής από την Σαουδική Αραβία.

Η ήττα της Αργεντινής από την Σαουδική Αραβία, δικαίως χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, ακόμα και αν η εικόνα της αναμέτρησης δικαιολογεί την γκέλα του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του.

Κάποιοι όμως φαίνεται πως αδυνατούν να δεχθούν πως παίκτες όπως ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και οι υπόλοιποι της «Αλμπισελέστε» έχασαν μετά από τρία χρόνια και μάλιστα από έναν τέτοιο αντίπαλο.

Φτάνουν μάλιστα να ανακαλύπτουν θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν πως έχασαν εσκεμμένα, προκειμένου να μην βγουν πρώτοι και διασταυρωθούν στα ημιτελικά με την Βραζιλία.

Δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις που αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στα social media τις τελευταίες ώρες...

Argentina lost on purpose so they can avoid Brazil until the end and from now on they won’t be losing they’ll go unbeaten all the way to the final and win the whole thing — thoomin honest Barca fan (12-1-1) (@thoominFC) November 24, 2022

Argentina are losing on purpose to have an easier route to the finale — Yanet Kassa 🇸🇪🇪🇹 (@yanetkassa1) November 22, 2022

Am I the only one who thinks Argentina lost on purpose to get 2nd place in the group? Just to avoid Brazil? Or this just another big upset? 🤔.. #FIFAWorldCup November 24, 2022

Βέβαια, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το σενάριο αυτό δεν έχει καμία βάση, ειδικά από τη στιγμή που η Αργεντινή πέτυχε τρία γκολ που τελικά δεν μέτρησαν. Αλλά αυτό, μάλλον, λίγη σημασία έχει για τους λάτρεις τέτοιου είδους φημών.