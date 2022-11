Ο Γιασέρ Αλ Σαχρανί τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς της Σαουδικής Αραβίας με την Αργεντινή, υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και σε οστά του προσώπου και χρειάστηκε να χειρουργηθεί άμεσα λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, με την ακτινογραφία του να σοκάρει.

Η στιγμή του τραυματισμού του Γιασέρ Αλ Σαχρανί λίγο έλειψε να επισκιάσει για τα καλά τον θρίαμβο της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Αργεντινή. Ο λόγος ήταν ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του στο κεφάλι μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση με τον τερματοφύλακά του, Αλ Ογουαΐς, ο οποίος είχε ως συνέπεια να αποχωρήσει εσπευσμένα με το φορείο και να μεταφερθεί άμεσα στη Γερμανία με εντολή του Βασιλιά της χώρας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Αλ Σαχρανί λίγη ώρα μετά το ματς έβγαλε φωτογραφία από το νοσοκομείο καθησυχάζοντας τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, αλλά η ακτινογραφία που διέρρευσε πραγματικά σοκάρει και επιβεβαιώνει πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός.

Ο αμυντικός της Αλ Χιλάλ, συγκεκριμένα, υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και σε οστά του προσώπου, έχοντας τραύματα μέχρι και στον θώρακα και την κοιλιά. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα media της Σαουδικής Αραβίας, ένα από τα τραύματα τού προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία στο πάγκρεας, γεγονός που κατέστησε επιτακτικό το χειρουργείο στη Ριάντ.

Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και πλέον, ο Αλ Σαχρανί θα περάσει την περίοδο αποθεραπείας του στη Γερμανία.

