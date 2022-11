Ο προπονητής της Ολλανδίας Λούις Φαν Χάαλ είπε ξεκαρδιστικά στη σύζυγό του, Τρους, ότι θα μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για να «γ@&!3*ει» μετά από μια προπόνηση των «οράνιε».

Ο Λουίς Φαν Χάαλ οδήγησε την Ολλανδία στη νίκη με 2-0 επί της Σενεγάλης το βράδυ της Δευτέρας και ανέβηκε στην κορυφή του Ομίλου Α'. Ο 71χρονος προπονητής των «οράνιε» πήρε χρόνο από μια ελαφριά προπόνηση την επόμενη ημέρα, για να μιλήσει στη σύζυγό του. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τί θα της έλεγε στη συνέχεια. Μάλλον ούτε η ίδια η Τρους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του ζευγαριού, ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακούγεται να λέει στη σύζυγό του: «Μα μπορείς να έρθεις στο ξενοδοχείο. Απλά στο δωμάτιό μου. Για να γ@&!3*εις». Στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα και γέλασε λίγο πριν το βίντεο κοπεί.

Ο Φαν Χάαλ είναι γνωστός για την εκκεντρική του προσωπικότητα. Στη διάρκεια της 32χρονης καριέρας του ως προπονητής μας έχει χαρίσει μια σειρά από εμβληματικές στιγμές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προπονητής της Γιουνάιτεντ το 2016, ισχυρίστηκε ότι ήθελε οι παίκτες του να είναι πιο «καυλιάρηδες» σε έναν αγώνα του Γιουρόπα Λιγκ εναντίον της Μίντιλαντ, με έναν μπερδεμένο Χουάν Μάτα να κάθεται δίπλα του απορημένος «Πρέπει να κρατάμε την μπάλα καλύτερα και πρέπει να κινούμε την μπάλα πιο γρήγορα - αυτό είναι πάντα αυτό που πρέπει να κάνουμε. Επιθυμία... είναι μια υπέροχη λέξη. Χρησιμοποιώ συχνά την λέξη «καυλιάρης» με τους παίκτες μου».

Δείτε την ατάκα που είπε στη γυναίκα του:

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba