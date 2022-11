Μουντιάλ 2022, Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θέλω να κάνω checkmate στον Μέσι» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε στην συνέντευξη Τύπου την φωτογραφία που ανέβασε η Louis Vuitton με εκείνον και τον Λιονέλ Μέσι λέγοντας πως θέλει να του κάνει checkmate και στην πραγματική ζωή.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν μπορούσε να μην ερωτηθεί γι' αυτό που πολλοί χαρακτήρισαν φωτογραφία του αιώνα, με τον ίδιο να απαντάει χιουμοριστικά λέγοντας πως θέλει να κάνει checkmate (κατάσταση στο σκάκι που ο ένας παίκτης δεν αφήνει περιθώρια κίνησεων στον άλλο παίκτη για να σώσει τον βασιλιά του παίρνοντας ουσιαστικά τη νίκη) στον Αργεντίνο και στην κανονική ζωή.

Πιο αναλυτικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε:



«Είναι το πέμπτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, είμαι συγκεντρωμένος και απόλυτα αισιόδοξος πως θα πάει καλά. Κάνουμε checkmate και στην κανονική ζωή, όχι μόνο στο σκάκι. Για να δούμε. Θα ήταν ωραίο. Από τη στιγμή που συνέβη σ' ένα παιχνίδι σκάκι, στο ποδόσφαιρο θα ήταν καλύτερο».

