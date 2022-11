Ο Χάρι Κέιν αποχώρησε τραυματίας από τη νικηφόρα πρεμιέρα της Αγγλίας απέναντι στο Ιράν, με τον τραυματισμό του στον αστράγαλο να εμπνέει ανησυχία στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ενόψει της συνέχειας στον όμιλο.

Ένα μαρκάρισμα του Πουραλικάντζι στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης της Αγγλίας απέναντι στο Ιράν ήταν αρκετό για να προκαλέσει δυσφορία στον Χάρι Κέιν που ωστόσο παρέμεινε στο ματς μέχρι το 75' όταν και αντικαταστάθηκε από τον Κάλουμ Γουίλσον.

Το γεγονός ότι ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών συνέχισε να αγωνίζεται για σχεδόν μισή ώρα μετά την επίμαχη φάση δεν θα πρέπει πάντως να καθησυχάζει τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αφού ο Κέιν εμφανίστηκε με δεμένο αστράγαλο να κουτσαίνει κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Το επόμενο παιχνίδι της Αγγλίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (25/11, 21.00) με αντίπαλο τις ΗΠΑ και προφανώς η ετοιμότητα του ηγέτη της θα κρίνεται πλέον μέρα με τη μέρα στις προπονήσεις των δευτεραθλητών Ευρώπης. Ο Κέιν παραμένει φυσικά σημείο αναφοράς στην επίθεση των Άγγλων αφού ακόμα και σήμερα που δεν κατάφερε να σκοράρει, πρόλαβε στα 75 λεπτά της συμμετοχής του να δώσει δύο ασίστ στους συμπαίκτες του.

Harry Kane walking through mixed zone with right ankle lightly strapped & slight limp after 48th-min challenge by Pouraliganji. Kane was replaced on 75 mins so 1 to watch but seems to have escaped serious injury @TheAthleticFC #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ENG https://t.co/rRbQ9JZ45N pic.twitter.com/twVO2lwLoy