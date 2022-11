Οι επτά χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως δεν θα φορέσουν το περιβραχιόνιο για να προστατέψουν τους αθλητές τους.

Η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ουαλία, το Βέλγιο, η Δανία και η Ελβετία αποφάσισαν τελικά να μην φορέσουν οι αρχηγοί τους το περιβραχιόνιο «OneLove» για να προστατέψουν τους αρχηγούς τους από τις κίτρινες κάρτες που θα αντίκριζαν με την έναρξη του αγώνα εξαιτίας της ενέργειας αυτής.

Εξέδωσαν μάλιστα και κοινή ανακοίνωση που εξηγούν τον λόγο που οδήγησαν στην απόφασή τους αυτή.

«Η FIFA ήταν ξεκάθαρη πως θα προχωρήσει σε αθλητικές κυρώσεις σε περίπτωση που οι αρχηγοί των ομάδων μας εμφανιστούν στο γήπεδο με το περιβραχιόνιο ''OneLove''. Ως οι εθνικές ομοσπονδίες αποφασίσαμε πως δεν μπορούμε να βάλουμε τους παίκτες σε μία κατάσταση που θα επιφέρει αθλητικές τιμωρίες, συμπεριλαμβανομένου και καρτών, έτσι τους ζητήσαμε να μην τα φορέσουν στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήμασταν προετοιμασμένοι να πληρώσουμε πρόστιμα τα οποία κανονικά θα εφαρμόζονταν σε παραβιάσεις κανονισμών σχετικών με την φανέλα και είχαμε ισχυρή θέληση να τα φορέσουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε να βάλουμε τους παίκτες σε μία κατάσταση που ίσως δεχθούν κίτρινη κάρτα ή ίσως ακόμη αναγκαστούν και να φύγουν από το γήπεδο.

Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την αποφαση της FIFA που πιστεύουμε πως είναι αδικαιολόγητη - γράψαμε στην FIFA τον Σεπτέμβριο και την πληροφορήσαμε για την επιθυμία να το φορέσουμε για να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωσή του στο ποδόσφαιρο και δεν πήραμε απάντηση. Οι παίκτες και οι προπονητές μας είναι απογοητευμένοι - είναι ξεκάθαροι οπαδοί της συμπερίληψής τους στο ποδόσφαιρο».

