Το «Bleacher Report» έδωσε το δικό του χρώμα στα σποτάκια για το φετινό Μουντιάλ, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό animated βίντεο εμπνευσμένο από το «Toy Story», όπου οι Μέσι, Κριστιάνο κι όλα τα αστέρια της διοργάνωσης ζωντανεύουν με φόντο το τρόπαιο.

Το Μουντιάλ εκτός από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή αποτελεί και την κορυφαία περίσταση για ποδοσφαιρικές διαφημίσεις και βίντεο. Η Nike άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό με το νέο σποτάκι της που δείχνει παίκτες από το παρελθόν να αγωνίζονται κόντρα στους αστέρες του σήμερα, η Adidas με τη σειρά της παρουσίασε τους πέντε Λιονέλ Μέσι των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αλλά κάπου κοντά στην κορυφή πρέπει να συγκαταλέγεται και το βίντεο που δημιούργησε το «Bleacher Report». Έμπνευσή του; Το «Toy Story».

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζονται ως παιδικές φιγούρες και μόλις κλείνει η πόρτα, ζωντανεύουν κι αρχίζουν να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους. Ο Νεϊμάρ παίρνει τη σκυτάλη και κάνει ντρίμπλα ουράνιου τόξου πάνω από τον Χάαλαντ που βρίσκεται... εγκλωβισμένος στη συσκευασία λόγω της απουσίας του από το Μουντιάλ, ο Μπαπέ αφήνει το CD του FIFA 23 και παίρνει θέση στη γραμμή της αφετηρίας για ένα σπριντ με Αλφόνσο Ντέιβις, Σον και Λοσάνο, με την τριάδα αυτή να... διακόπτει τη βολή του Γκάρεθ Μπέιλ στο γηπεδάκι του μίνι γκολφ!

Χωρίς περαιτέρω spoiler, δείτε το υπέροχο βιντεάκι:

