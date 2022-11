Απρόσμενα θετικά κύλησε η βραδιά για δύο Άγγλους οπαδούς στο Κατάρ, οι οποίοι έκαναν... σαφάρι για μια μπύρα και εν τέλει κατέληξαν προσκεκλημένοι ενός εκ των Σεΐχηδων στο παλάτι του!

Εκεί που τελειώνει το αλκοόλ αρχίζει η περιπέτεια για τους Άγγλους φιλάθλους στο Κατάρ. Μπορεί οι μπύρες να απαγορεύθηκαν και η Budweiser, λόγου χάρη, να χαρίζει όλη την... αποθήκη της στη νικήτρια χώρα, αλλά οι φίλοι των Τριών Λιονταριών που ταξίδεψαν στο αραβικό κράτος δεν το βάζουν κάτω. Και δύο εξ αυτών συγκεκριμένα, ανταμείφθηκαν με μια αν μη τι άλλο αξέχαστη εμπειρία, αφού το «σαφάρι» για μια μπύρα τούς οδήγησε στο παλάτι του Σεΐχη!

Όπως δήλωσαν στον απεσταλμένο του ραδιοφωνικού σταθμού «TalkSport», οι εν λόγω Άγγλοι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους της Ντόχα σε αναζήτηση μπύρας κι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ τούς βρήκε και τους κάλεσε στο παλάτι του!

Οι ισχυρισμοί τους αποδείχθηκαν πέρα για πέρα αληθινοί, αφού ο νεότερος εκ των δύο ανέβασε στα stories του στο Instagram βήμα-βήμα την εξέλιξη της βραδιάς, η οποία στο τέλος τον βρήκε αγκαλιά με ένα μικρό λιοντάρι!

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮



“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒



These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP