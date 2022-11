Το Κατάρ και η FIFA ανακοίνωσαν «τέρμα το αλκόολ» και η ζυθοποιία-χορηγός, Budweiser υποχρεώθηκε να κρατήσει στις αποθήκες της όλο το εμπόρευμα, το οποίο και δήλωσε πως θα... χαρίσει σε όποια χώρα κατακτήσει το Μουντιάλ.

Οι απουσίες από το φετινό Μουντιάλ είναι πολλές και ηχηρές, με τελευταίο «θύμα» τον Καρίμ Μπενζεμά και παίκτες όπως οι Μανέ, Καντέ, Ρόις, Πογκμπά εκτός κάδρου. Μεγαλύτερη απουσία, όμως, συνιστά η... μπύρα και γενικά καθετί αλκοολούχο, μετά την απαγόρευση που εφάρμοσαν το Κατάρ και η FIFA ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από αυτή την είδηση, η Budweiser, επίσημη χορηγός του Μουντιάλ, έμεινε ξεκρέμαστη αφού είχε ήδη προμηθεύσει το Κατάρ με την απαραίτητη ποσότητα μπύρας και είχε ήδη επεκταθεί διαφημιστικά στην Ντόχα. Το αν θα κινηθεί νομικά κατά της FIFA ή οι δύο πλευρές θα λύσουν εκ των έσω το ζήτημα με την καταβολή αποζημίωσης προς το παρόν παραμένει άγνωστο.

Αυτό που είναι σίγουρο, πάντως, είναι ότι η Budweiser δεν έχει χάσει το κέφι της ενόψει της διοργάνωσης και υπόσχεται ότι όλες οι μπύρες που έμειναν απούλητες θα δοθούν στην ομάδα που θα το σηκώσει.

Με ανάρτησή της στο twitter, η γνωστή ζυθοποιία έγραψε:

«Νέα ημέρα. Νέο tweet. H νικήτρια παίρνει όλες τις Bud. Ποια θα κατακτήσει το τρόπαιο;», δείχνοντας φωτογραφία από την αποθήκη της.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1