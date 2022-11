Ο Λιονέλ Μέσι δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Αργεντινής το βράδυ της Παρασκευής (18/11), έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Αργεντινής δεν βγήκε για προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα την Παρασκευή πηγαίνοντας στο γυμναστήριο και ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί τους φίλους της «αλμπισελέστε», αφού δεν εκφράζεται κάποιος φόβος από τους ανθρώπους της ομάδας για την συμμετοχή του στην πρεμιέρα της κόντρα στην Σαουδική Αραβία (22/11-12:00).

Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ένα σκληρό χτύπημα που δέχθηκε στο φιλικό με τα ΗΑΕ την Τετάρτη (16/11) για το οποίο όμως φαίνεται να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Υπενθυμίζουμε πως οι Αργεντίνοι έχασαν ήδη στο παρά ένα τους Νίκο Γκονζάλες και Χοακίν Κορέα ελέω τραυματισμών με τους Κορέα και Αλμάδα να παίρνουν την θέση τους.

Lionel Messi was missing at Argentina's first team training session in Qatar today 🇦🇷 pic.twitter.com/gNfbqAkbCY