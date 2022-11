Την ψήφο του στην Αργεντινή έδωσε ο Λουίς Ενρίκε σε περίπτωση που η Ισπανία δεν κατακτήσει το Μουντιάλ, τονίζοντας πως θα ήταν άδικο για τον Μέσι να αποσυρθεί χωρίς ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι δυο τους μοιράζονται αναμνήσεις από τα (όχι πολύ) παλιά... Μαζί άλλωστε κατέκτησαν το Champions League του 2015 και οδήγησαν τη Μπαρτσελόνα σε μια ιστορική χρονιά, η οποία τη βρήκε στο φινάλε της να ολοκληρώνει το τρεμπλ με τις προσθήκες της La Liga, αλλά και του Copa Del Rey.

Πλέον ωστόσο, Λουίς Ενρίκε και Λιονέλ Μέσι θεωρούνται αντίπαλοι μέσα στο χορτάρι! Ο ένας από τον πάγκο της εθνικής Ισπανίας και ο άλλος ως φύσει ηγέτης της Αργεντινής, με τους δυο τους να γλυκοκοιτάζουν από διαφορετικά σημεία έναν κοινό στόχο: την ύψιστη κορυφή του ποδοσφαίρου, το τρόπαιο του Μουντιάλ!

Ακόμη πάντως κι αν βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, ο σεβασμός που τρέφουν ο ένας για τον άλλον παραμένει ανέγγιχτος.

Και καλύτερη απόδειξη γι΄αυτό αποτελούν τα τελευταία λόγια του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος παραδέχθηκε πως: «Αν η Ισπανία δεν κερδίσει το Μουντιάλ, τότε θα ήθελα να το κερδίσει η Αργεντινή. Θα ήταν άδικο για έναν παίκτη όπως ο Μέσι να αποσυρθεί χωρίς Παγκόσμιο Κύπελλο».

🇪🇸 Luis Enrique: “If Spain don’t win the World Cup, I would like Argentina to win it. It would be unfair for a player like Leo Messi to retire without winning one.”



