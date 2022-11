Ανακατατάξεις στην αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ, καθώς ο Γκαγιά τέθηκε οριστικά εκτός λόγω τραυματισμού και τη θέση του στο ρόστερ πήρε ο Αλεχάντρο Μπαλντέ της Μπαρτσελόνα.

Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Λουίς Ενρίκε στο ρόστερ της Ισπανίας, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής που υποβλήθηκε ο Χοσέ Γκαγιά έδειξαν διάστρεμμα στον αστράγαλο που τον θέτει οριστικά εκτός Μουντιάλ.

«Ο ακραίος αμυντικός φεύγει από την Ντόχα με την αγάπη, τον σεβασμό και την αναγνώριση των συμπαικτών του και της Ομοσπονδίας» ανέφερε το συνοπτικό μήνυμα της Ισπανικής Ομοσπονδίας, με τον εκλέκτορα των Φούριας Ρόχας ακολούθως να επιλέγει στη θέση του μπακ της Βαλένθια τον 19χρονο Αλεχάντρο Μπαλντέ.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις άλλωστε του νεαρού αριστερού μπακ της Μπαρτσελόνα δεν είχαν περάσει απαρατήρητες από τους Λουίς Ενρίκε, ο οποίος τον είχε συμπεριλάβει σε πρώτη φάση στην προεπιλογή της Ισπανίας που απαρτιζόταν συνολικά από 55 ποδοσφαιριστές.

Official: Barcelona fullback Alejandro Balde has been called up by Spain to replace José Gayá. 🚨🇪🇸 #WorldCup



Balde will be part of Spain’s 26 man list for Qatar. pic.twitter.com/rTYHOkxdz2