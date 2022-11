Τεράστια αναστάτωση προκάλεσε στο Twitter δημοσίευση συγγραφέα και πολιτικού αναλυτή στην οποία ανέφερε πως το Κατάρ έχει δωροδοκήσει οκτώ παίκτες του Εκουαδόρ για την πρεμιέρα με την οικοδέσποινα.

Χαμός έχει προκληθεί στο Twitter μετά από δημοσίευση του Αμτζάντ Ταχά, συγγραφέα και πολιτικού αναλυτή από το Μπαχρέιν, ο οποίος αναφέρει πως δικές του πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι το Κατάρ δωροδόκησε οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ εν'όψει της πρεμιέρας του Μουντιάλ.

Ο Αμτζάντ Ταχά, είναι ειδικός σε στρατηγικές πολιτικές υποθέσεις, Περιφερειακός Διευθυντής του Βρετανικού Κέντρου Μελετών και Έρευνας Μέσης Ανατολής.

«Αποκλειστικό: Το Κατάρ δωροδόκησε οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ με 7.4 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ηττηθούν στην πρεμιέρα (1-0 στο δεύτερο ημίχρονο). Πέντε πηγές από το Κατάρ και το Εκουαδόρ το έχουν επιβεβαιώσει. Ελπίζουμε πως πρόκειται για ψέμα. Ελπίζουμε ότι μοιράζοντας αυτή την πληροφορία θα επηρεάσουμε το αποτέλεσμά της. Ο κόσμος πρέπει να ταχθεί απέναντι της διαφθοράς της FIFA», αναφέρει.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022