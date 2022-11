Πεπεισμένος πως το Μουντιάλ του Κατάρ θα είναι το καλύτερο όλων των εποχών εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παράλληλα αποκάλυψε πως ονειρεύεται το ζευγάρι Πορτογαλία - Βραζιλία στον τελικό!

Ο... πόλεμος που έχει κηρύξει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει προσωρινά στην άκρη και πλέον σειρά παίρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιλώντας στην κάμερα του «LiveScore», ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε (νοητά) τη φανέλα με το εθνόσημο και αναφέρθηκε εκτενώς στο Μουντιάλ του Κατάρ, στην (πιθανότατα) τελευταία του ευκαιρία να κατακτήσει με την Πορτογαλία το σημαντικότερο τρόπαιο του ποδοσφαίρου!

Ένα Μουντιάλ που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να εξελιχθεί στο καλύτερο όλων των εποχών, ενώ αποκάλυψε το ιδανικό του ζευγάρι για τον μεγάλο τελικό! Αναλυτικά μίλησε:

Για τη διοργάνωση του Μουντιάλ τον χειμώνα:

«Είναι καλή η αίσθηση να αγωνίζεσαι σε τέτοιου είδους διοργανώσεις στο τέλος της χρονιάς. Είναι ενδιαφέρον, μια πρόκληση, κάτι διαφορετικό. Για μένα πιστεύω πως είναι καλό και είμαι ενθουσιασμένος. Αυτό θα είναι το 5ο μου Παγκόσμιο Κύπελλο και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, όπως και για το ότι θα παίξω σε ένα ακόμα Μουντιάλ».

Για τον καιρό στο Κατάρ

«Δεν είναι πρόβλημα για μένα ο καιρός. Είμαστε προετοιμασμένοι σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλες τις συνθήκες. Οπότε κατά τη γνώμη μου, θα είναι καλό γιατί μου αρέσει το πιο θερμό κλίμα».

Για έναν πιθανό τελικό μεταξύ Βραζιλίας και Πορτογαλίας

«Το ελπίζω. Αστειεύομαι με τον Κασεμίρο και λέω ότι ο τελικός θα είναι Πορτογαλία - Βραζιλία. Θα είναι ένα όνειρο για να είμαι ειλικρινής. Μιλάμε για το Μουντιάλ, την πιο δύσκολη διοργάνωση στον κόσμο. Ονειρεύομαι για αυτό, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά τα όνειρα είναι δωρεάν. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βρίσκομαι εκεί και να διαγωνιστώ. Θεωρώ ότι θα είναι μάλλον το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

