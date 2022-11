Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Αυστραλίας, Γκρέιαμ Άρνολντ ανακοίνωσε τους 26 παίκτες που θα πάρει μαζί του στο Μουντιάλ του Κατάρ. Έκπληξη η απουσία του κίπερ, Μίτσελ Λάνγκερακ.

Με αρκετούς πρωτοεμφανιζόμενους σε Μουντιάλ θα ταξιδέψει στο Κατάρ η εθνική Αυστραλίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκρέιαμ Άρνολντ εξέδωσε την τελική λίστα των 26 παικτών που θα έχει στην αποστολή του με στόχο την πρόκριση στον δύσβατο τέταρτο όμιλο (Γαλλία, Δανία, Τυνησία) και άφησε εκτός τους έμπειρους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Σέινσμπουρι, Ρόγκιτς, Τάγκαρτ.

Η μεγαλύτερη έκπληξη που συζητείται έντονα στην Αυστραλία είναι η απουσία του άλλοτε κίπερ της Ντόρτμουντ, Μίτσελ Λάνγκερακ, τον οποίο ο Άρνολντ έπεισε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο να ανακαλέσει την απόφαση της απόσυρσής του από την εθνική, μόνο και μόνο για να τον αφήσει εν τέλει εκτός Μουντιάλ.

Μέσα οι πιο γνώριμοι στο ευρωπαϊκό κοινό, Ματ Ράιαν, Άαρον Μόι, Άιντιν Χρούστιτς και Μάθιου Λέκι.

Αναλυτικά η 26μελής αποστολή των Καγκουρό:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ:

Άντριου Ρέντμεϊν (Σίδνεϊ FC), Ματ Ράιαν (Κοπεγχάγη), Ντάνι Βούκοβιτς (Central Coast Mariners)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ:

Ναθάνιελ Άτκινσον (Χαρτς), Αζίζ Μπέχιτς (Νταντί Γιουνάιτεντ), Μίλος Ντέγκενεκ (Κολούμπους Κρου), Τόμας Ντενγκ (Άλμπιρεξ Νιιγκάτα), Φραν Κάρασιτς (Μπρέσια), Τζόελ Κινγκ (Οντένσε), Κάι Ρόουλς (Χαρτς), Χάρι Σούταρ (Στόουκ), Μπέιλι Ράιτ (Σάντερλαντ)

ΜΕΣΟΙ:

Κιάνου Μπάκους (Σεντ Μίρεν), Καμ Ντέβλιν (Χαρτς), Άιντιν Χρούστιτς (Βερόνα), Τζάκσον Άιρβιν (Ζανκτ Πάουλι), Ράιλι ΜακΓκρί (Μίντλεσμπρο), Άαρον Μόι (Σέλτικ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ:

Μάρτιν Μπόιλ (Χιμπέρνιαν),Τζέισον Κάμινγκς (Central Coast Mariners), Μιτς Ντιούκ (Φατζιάνο Οκαγιάμα), Κρεγκ Γκούντγουιν (Adelaide United), Γκαράνγκ Κουόλ (Central Coast Mariners), Μάθιου Λέκι (Μέλμπουρν Σίτι), Άουερ Μαμπίλ (Κάντιθ), Τζέιμι ΜακΛάρεν (Μέλμπουρν Σίτι)

