Μετά τους Ρις Τζέιμς και Κάιλ Γουόκερ που δίνουν μάχη με τον χρόνο, επιβεβαιώθηκε η οριστική απουσία του Μπεν Τσίλγουελ από την Αγγλία στο ερχόμενο Μουντιάλ, καθώς ο μπακ της Τσέλσι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Οι φόβοι της Τσέλσι και του ίδιου του Μπεν Τσίλγουελ επιβεβαιώθηκαν. Ο τραυματισμός του Άγγλου μπακ στο πόδι αποδείχθηκε σοβαρός, τόσο που θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που τον καθιστά νοκ-άουτ από τα Τρία Λιοντάρια ενόψει Μουντιάλ αλλά και από τους Μπλε για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας των Λονδρέζων αποχώρησε με πατερίτσες από το παιχνίδι κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ με πρόβλημα στο πίσω μέρος του αριστερού ποδιού, το οποίο φάνηκε από την αρχή να είναι σοβαρό. Τελικά, όπως ανακοίνωσε η Τσέλσι, ο Τσίλγουελ δεν θα γλιτώσει το χειρουργείο, μετά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Πλέον, η Αγγλία κινδυνεύει να βρεθεί «αποδεκατισμένη» στις θέσεις των πλάγιων μπακ στο Μουντιάλ, καθώς εκτός του Τσίλγουελ, τραυματίες είναι και οι Ρις Τζέιμς και Κάιλ Γουόκερ, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν στο... παρά ένα να τεθούν στην αποστολή του Γκάρεθ Σάουθγκεϊ που θα ανακοινωθεί την προσεχή Πέμπτη (10/11).

🚨 BREAKING 🚨



Chelsea confirm Ben Chilwell has undergone a scan on his hamstring and results show he has suffered a significant injury



He is expected to miss the World Cup ❌ pic.twitter.com/Bsrg1WLWMy